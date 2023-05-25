مع بداية توافد أفواج #الحجاج.. محافظ #جدة يتفقد مطار #الملك_عبدالعزيز_الدولي

تفقد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، واطلع على سير العمل وتجهيزات المطار لخدمة المسافرين والزوار والمعتمرين والحجاج.

وكان في استقبال سموه، الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة ،وعدد من مديري الجهات الحكومية والتشغيلية في المطار.

وبدأت جولة سموه من الصالة رقم 1 اطلع خلالها على سير العمل وعلى التسهيلات المقدمة لخدمة المسافرين وضيوف الرحمن.

وشملت الجولة مركز مراقبة عمليات الصالة رقم (1) حيث شاهد الدور الذي يقوم به المركز في التحكم بعمليات الصالة وتسهيل العمليات اليومية، ومراقبة حركة الركاب والأمتعة والطائرات والتحكم الفعال في سلاسة العمليات لضمان أقصى قدر من رضا المسافرين وذلك من خلال استخدام أحدث وسائل التقنية الحديثة ووسائل دعم القرار المتقدمة.

كما زار سموه مركز التحكم والمراقبة الأمني الخاص بوحدة شرطة أمن المطار وكان في استقباله قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية اللواء الطيار عبدالله الزهراني، والذي تحدث عن مهام المركز الذي يقوم بالإشراف والمراقبة والمتابعة الأمنية من خلال العديد من الأنظمة والبرامج الإلكترونية التقنية المتقدمة، إلى جانب الدور الذي يقوم به المركز في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تحقيق الحماية الأمنية للمطار والمرافق التابعة له.