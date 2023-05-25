يحمل 1.5 طن رؤوس حربية.. #إيران تكشف عن صاروخ جديد من الجيل الرابع

كشفت إيران، اليوم الخميس، الستار عن صاروخ من الجيل الرابع من صواريخ "خرمشهر" باسم "خيبر"، وهو أحدث منتج صاروخي للصناعات الجوية بوزارة الدفاع الإيرانية.

ويصل مدى الصاروخ إلى 2000 كيلومتر، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا"، ويستطيع حمل رأس حربية بوزن 1.5 طن، ومن السمات البارزة للصاروخ الجديد وجود نظام توجيه وتحكم في المرحلة الوسطى من مسيره، واستخدام هذا النظام ومحركات التوجيه في الرأس الحربية يؤدي إلى التحكم في حالة الرأس وتصحيح مسارها خارج الغلاف الجوي، وعمليا يحدث كل التوجيه والتحكم في هذا الصاروخ خارج الغلاف الجوي للأرض.

ولا يحتاج الصاروخ إلى نشاط نظام التوجيه والتحكم في الغلاف الجوي وبالتالي فهو محصن تمامًا من هجمات الحرب الإلكترونية.