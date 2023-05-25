إنجاز جديد.. براءة اختراع أمريكية لسعودي طوّر تقنية حديثة لمحاربة #السرطان

حصل السعودي ياسر الضامن، عضو هيئة التدريس في جامعة ولاية ميشغيان، على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي نظير ابتكار يحفز عمل الخلايا المناعية داخل الكتل السرطانية ويزيد من فعالية اللقاحات.

وقال الضامن: تصف براءة الاختراع الحالية تطوير تقنية حديثة تعمل على استهداف بروتين مناعي يتواجد بتركيز عالي على سطح خلايا جهاز المناعة في الحالات المرضية المزمنة مثل حالة مرض السرطان وعند التعرض لميكروبات محددة، مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة، طفيل الملاريا، والبكتيريا التي تسبب مرض السل، تسبب أمراض مزمنة.

وأضاف: البروتين المستهدف في هذا المشروع يسمى «CRACC»، وأبحاثنا أثبتت أنه يتواجد بتركيز عالي على سطح خلايا جهاز المناعة في الحالات السرطانية، ويقوم هذا البروتين على تثبيط عمل خلايا جهاز المناعة ما يساعد على انتشار السرطان.

وتابع: لترجمة هذا الاكتشاف لعلاج مناعي، ولإثبات أن منع عمل بروتين CRACC يحفز خلايا جهاز المناعة ضد السرطان، قمنا بتطوير بروتين مناعي أسميناه CRACC-Fc Fusion protein، حيث يقوم CRACC-Fc fusion على منع عمل بروتين CRACC داخل خلايا جهاز المناعة في الكتلة السرطانية"، مشدداً على أن أبحاثه المنشورة أثبتت فعالية بروتين CRACC-Fc fusion وقدرته على تحفيز عمل الخلايا المناعية.

وتابع أنه استخدم بروتين CRACC-Fc fusion كذلك مع لقاحات موجهة ضد سرطان القولون (Ad5-CEA+CRACC-Fc) وضد فيروس المناعة المكتسبة (Ad5-HIV/Gag+CRACC-Fc)، وأثبت قدرته على زيادة فعالية اللقاحات.