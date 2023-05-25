بحضور #الدوسري.. #شؤون_الحرمين تختتم أولى دورات «إتقان الأذان» (صور)

برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبتشريف إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ، الأستاذ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، اختتمت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين ممثلة في أكاديمية التدريب على الأذان وتأهيل المؤذنين، أول دورةٍ تدريبية بعنوان: «إتقان الأذان».

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والمؤذنين، الشيخ محمد بن أسامة خياط، إن الدورة تأتي بهدف إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالمين من خلال العناية الجليلة بشعيرة الأذان، وتجويده وصناعة وتطوير المؤذنين، وكيفية القيام بهذه الشعيرة بالأداء المتميز، مع الاهتمام بتطبيق الأحكام الشرعية، والالتزام بالهدي النبوي والآداب المرعية.

وجاءت الدورة على 3 محاور، الأول يبين فضائل وأحكام الأذان، وتحدث عنه مؤذن المسجد الحرام الدكتور عصام بن علي خان، مبينًا شرف الأذان وفضله وخصوصيته، وكلماته ودلالته، وما يتعلق بذلك من وجوه الفقه التي ينبغي على كل مؤذن أن يحيط بها ويلم بها؛ كي يكون أذانه موافقا للسنة، في هذه الشعيرة العظيمة.

والمحور الثاني يبسط حلية المؤذن وبيان مكانته وزينته ودثاره، وما ينبغي أن يكون عليه المؤذن في الصفات والسمات وما يتعلق بذلك، وتحدث عنه مؤذن المسجد الحرام الشيخ أحمد بن يونس خوجة.

واختتمت الدورة بحديث لمؤذن المسجد الحرام مدير أكاديمية التدريب على الأذان وتأهيل المؤذنين، الشيخ هاشم بن محمد السقاف، في المحور الأخير الذي يعنى بالأداء والإتقان فيه، والعناية بالملكة الصوتية والتطبيق العملي والتدريب على الأذان، مع مراعاة الأحكام وضبط الأنغام دون مبالغة أو خروج على الوجه الصحيح والقيام بهذه الشعيرة بأفضل صورة.