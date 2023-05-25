وفاة_أحمد_جوهر.. #الكويت تودع رجلا من “زمن الفن الجميل”

توفي الفنان الكويتي أحمد جوهر، مساء اليوم الخميس 25 مايو، بعد صراع مع المرض في المملكة المتحدة عن عمر ناهز 65 عاماً.

وتفاعل الآلاف مع خبر وفاته يقول حساب حمل اسم "كويتي" على "تويتر": "لا حول ولاقوة إلا بالله.. جيل الطيبين الجيل الذهبي اللي كبرنا معاهم وعشنا معاهم لحظات جميلة يرحلون ولم يتبق منهم إلا القليل.. يوم بعد يوم نسمع خبر عن وفاة نجوم أبدعوا في شاشة الكويت لسنوات بعز تألق تلفزيون الكويت.. أحمد جوهر الله يرحمك ويغفرلك".

من هو الفنان أحمد جوهر؟

أحمد جوهر ولد في 29 مارس/ أذار 1958، وهو ممثل وكاتب ومخرج كويتي.

اشتهر بالأعمال التراثية التي تمثل الكويت قديمًا. وهو صاحب مؤسسة الأبرق للإنتاج الفني.

بدأ مشواره الفني عام 1982 في أدوار بسيطة ولكنه أشتهر في فترة التسعينيات، عشقه للأعمال التراثية.

أول عمل قام بإنتاجه عام 1993 هو مسلسل طش ورش دخل مجال الكتابة و التأليف عام 1998 في مسلسل طير الخير.

دخل في مجال الإخراج في مسلسلي العضب وجني وعطبة ولكنه لم يستطيع المواصلة في مجال الإخراج بسبب كثرة الضغوطات ولا يوجد شخص يستطيع أن يتولى دور البطولة ويكون كاتب العمل بالإضافة إلى الإخراج.