تفاصيل جديدة عن حادثة صعق طالب داخل مدرسته بجازان.. في العناية المركزة ولا يستجيب للعلاج #عاجل

كشف غازي فقيه، والد الطالب المصاب في مدرسة جازان، تفاصيل جديدة عن حادثة صعق نجله داخل مدرسته بجازان، وآخر تطورات حالته الصحية.

وقال إن الطالب في العناية المركزة ولا يستجيب للعلاج.

وأضاف في مداخلة ببرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": "ما في جديد في حالة الصحية حتى الآن".

وتابع: "لم يقترب أحد من الطفل ويسوي الإنعاش له، ولم ينقل الطفل بسيارة إسعاف للمستشفى".

وعبر والد الطالب عن حزنه قائلا: "اللي يقهر إن المدرسين موجودين بسياراتهم الخاصة ولا أحد فكر ينقله للمستشفى".

وعن أسباب الحادث: "الأمطار دخلت الصالة الرياضية وكانت الأرض مليئة بالمياه".