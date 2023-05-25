المسحل يلتقي بلاعبي ومنسوبي المنتخب الوطني تحت 17 عامًا

التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، بلاعبي ومنسوبي المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، وذلك قبيل انطلاق الحصة التدريبية للمنتخب اليوم الخميس، ضمن معسكره في الدمام والمقام استعدادًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.

وأثنى المسحل على الانضباطية العالية للاعبين خلال المعسكر، مشيدًا بمستوى الحرص والاهتمام الكبيرين على الظهور بالشكل الأمثل خلال تمثيل الوطن، ومتمنيًا التوفيق للأخضر في تحقيق إنجاز جديد للكرة السعودية.

ميدانيًا، واصل "الأخضر" تدريباته مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين لياقية وتكتيكية.

ويستضيف المنتخب الوطني تحت 17 عامًا في تمام السادسة من مساء يوم غدٍ الجمعة منتخب اليمن، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في مباراة تجريبية ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الثالثة" في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، التي ستقام منافستها في تايلاند خلال الفترة من 15 يونيو وحتى الثاني من شهر يوليو، والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات، أستراليا، الصين، وطاجيكستان.