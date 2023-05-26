“#حساب_المواطن” يحدد موعد إيداع مستحقات دفعة شهر يونيو المقبل في حسابات المستفيدين

حدد برنامج "حساب المواطن" موعد إيداع مستحقات دفعة شهر يونيو المقبل في حسابات المستفيدين من الدعم.

وأعلن برنامج "حساب المواطن" عن إنه سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من دفعة يونيو، يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م.

جاء ذلك في رده على استفسار من مواطن عبر حساب "خدمة المستفيدين"، مؤكدا أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

كان برنامج حساب المواطن قد أوضح في وقت سابق، أن صرف الدعم للفرد المستقل يكون بناءً على مجموع دخله، ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي: (أضغط هنا)