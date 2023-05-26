“#الخارجية”: رصدنا تحسن ملحوظ في احترام اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان #عاجل

أعلنت وزارة الخارجية فى بيان أصدرته اليوم الجمعة عن رصد تحسن ملحوظ في احترام اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان.

وجاء في البيان أنه تشير المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتهما كميترين، إلى التحسن الملحوظ في احترام اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان يوم 25 مايو.

وبغض النظر عن رصد استخدام طائرات عسكرية وإطلاق نار متقطع في الخرطوم، فقد تحسن الوضع في الخرطوم منذ 24 مايو، عندما اكتشفت آلية مراقبة وقف إطلاق النار عن انتهاكات جسيمة للاتفاقية، وشمل ذلك الاستخدام المرصود للمدفعية والطائرات العسكرية والطائرات المسيرة وتقارير موثوقة عن غارات جوبة، واستمرار القتال في قلب منطقة الخرطوم الصناعية، والاشتباكات في زالنجي في ولاية وسط دارفور.

تواصل الميسرون مع الطرفين عقب الانتهاكات الجسيمة في 24 مايو، حيث سلطوا الضوء على أن تجدد القتال قد عرض المدنيين للخطر، وأعاق المساعدات الإنسانية، وأعاق استعادة الخدمات الأساسية، مما قوص الأهداف الرئيسية لوقف اطلاق النار. في يوم 25 مايو.

وحذر الميسرون للاتفاقية الطرفين من مزيد من الانتهاكات وناشدوهم لتحسين احترام اتفاقية وقف إطلاق النار، وهو ما طبقه الطرفين بالفعل قامت الجهات الانسانية اليوم بإيصال الإمدادات الطبية المطلوبة بشكل عاجل إلى عدة مواقع في السودان بالإضافة إلى ذلك تمكنت فرق الصيانة من إجراء إصلاحات لبدء استعادة خدمات الاتصالات في الخرطوم ومناطق أخرى من السودان.

وبحث الميسرون للاتفاقية الطرفين على المضي قدما في التقدم الإيجابي الذي تم إحرازه اليوم والتمسك بالتزاماتهم لما تبقى من اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد. يجب على الطرفين وضع احتياجات الشعب السوداني في المقام الأول والالتزام بالشروط التي اتفقا عليها قبل عدة أيام. تناشد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الطرفين بالتقيد بالتزاماتهما بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، واتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.