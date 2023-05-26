«#التعليم» تخاطب الإدارات لتقييم تجربة «#الفصول_الثلاثة»

خاطبت وزارة التعليم، الإدارات العامة للتعليم، وإدارات التعليم في المحافظات؛ للاستماع وإجراء المقابلات مع أصحاب العلاقة من مديري التعليم فيها والمساعدين ومديري المكاتب ومساعديهم، وذلك ضمن مشروع تقييمي تتبعي مرحلي لتقييم تنفيذ الفصول الدراسية الثلاثة في منظومة التعليم العام.

وتستهدف وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير بناء مصفوفة السلبيات والإيجابيات والمخاطر والتحديات للنظام الثلثي، وقياس الأثر التعليمي والاقتصادي والاجتماعي من تنفيذ نظام الفصول الدراسية الثلاثة وتقييمها خلال العامين الدراسيين ١٤٤٣ و١٤٤٤ هـ.