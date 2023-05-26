وزير #الشؤون_الخارجية يطلع الحكومة الكولومبية على مبادرات «#رؤية_2030»

أطلع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، في العاصمة بوغوتا، عددًا من المسؤولين بالحكومة الكولومبية، على مبادرات المملكة العديدة في ظل "رؤية المملكة 2030'' ومن ضمنها مبادرتي "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر".

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في العديد من المجالات لا سيما في مجال الطاقة والعمل المناخي.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية كولومبيا الدكتور حسن الأنصاري، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد العنقري، ومدير مكتب وزارة الاستثمار في واشنطن عبدالرحمن بكير، وعدد من المسؤولين الحكوميين بجمهورية كولومبيا.