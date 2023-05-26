حذفها #جوجل.. ما قصة اللعبة التي طورها أتراك وأغضبت السوريين؟

سيطرت حالة من الغضب على الشعب السوري بسبب لعبة إلكترونية طورها مبرمجون من تركيا، مما اضطر شركة جوجل على حذفها من “جوجل بلاي”.

اللعبة التي أغضب السوريين تدعى “Zafer Tourism” وتدعو إلى طرد وقتل اللاجئن السوريين الموجودين في تركيا، وحملها قرابة 5 آلاف شخص قبل حذفها من متجر “جوجل بلاي”.

وتعود التسمية إلى حملة أطلقها حزب "الظَّفَر" التركي اليميني المتطرف خلال شهر يناير الماضي تدعو لطرد اللاجئين، لكن المبرمجين نفوا علاقتهم بالحزب.

وفي تعريف دون أسفل اللعبة قال: “احم حدودك. لا تدعهم يمرون.. قبل أن يعبر اللاجئون، ادعسهم بالشاحنات"، وتبين أنها موجودة منذ شهر سبتمبر 2022.

وقدم السوريون شكاوي وبلاغات إلى متجر جوجل بلاي بشأن اللعبة المسيئة واعتبروها لعبة مسيئة، وهو ما استجابت له الشركة العالمية وحذفت اللعبة.

وفي اللعبة، يقوم اللاعب برمي اللاجئين تجاه شاحنات باستخدام منجنيق للعودة بهم إلى الحدود.