الكشف عن هوية شركة #مكاملة_للطيران التابعة لـ #أرامكو_السعودية

كشفت شركة مكاملة للطيران التابعة لأرامكو السعودية، عن هويتها الجديدة بعد تحولها إلى الطيران التجاري.

ووقعت الأكاديمية الوطنية للطيران، مذكرة تفاهم لتدريب طياري شركة مكاملة للطيران المحدودة والتي تأسست حديثاً (إدارة الطيران بشركة أرامكو السعودية سابقاً).

وتهدف المذكرة الموقعة بين شركة مكالمة والأكاديمية إلى التعاون في مجال التدريب فيما يخص برامج الطيران.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، أصدرت 5 رخص تشغيلية لشركة “أرامكو” للأنشطة المتعلقة بالطيران المدني في شهر يناير من العام 2021.

وتوزعت الرخص الخمس على رخصة المشغل الجوي غير التجاري وفقاً للائحة التنفيذية لسلامة الطيران (125)، ورخصة المشغل الجوي للأعمال الجوية وفقاً للائحة التنفيذية لسلامة الطيران (133) والتي تُعرف بالأشغال والمسوحات الجوية، وثلاث رخص لمحطات إصلاح الطائرات وصيانتها بمقرات الشركة في الدمام، ورأس تنورة، وتناجيب، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لسلامة الطيران (145).