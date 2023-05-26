وزير خارجية #العراق يبحث مع نظيره الإيراني مسألة انخفاض تدفقات الغاز الإيراني إلى بلاده

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره الإيراني أمير عبداللهيان، مسألة انخفاض تدفقات الغاز الإيراني إلى العراق.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن مشكلة الغاز فنية وليس هناك قرار حكومي بتخفيض إرسال الغاز الإيراني للعراق.

وقالت وكالة “تنسيم” الإيرانية، إن حسين وعبداللهيان بحثا في اتصال هاتفي آخر تطورات العلاقات بين البلدين، وأكدا تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين.

وأضافت: “من بين القضايا الأخرى التي بحثها وزيرا خارجية البلدين في هذا الاتصال، ضرورة تعزيز خطوط نقل الغاز الإيراني إلى العراق والتعاون الإقليمي”.