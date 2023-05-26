الأمم_المتحدة ترفض طلب #البرهان بشأن المبعوث الأممي لدى #السودان

رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلب قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بشأن المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس.

وكان عبد الفتاح البرهان قد طلب استبدال المبعوث الأممي إلى السودان.

ومن جهته، أكد غورتيوس ثقته في المبعوث الأممي لدى السودان بيرتس، وقالت الأمم المتحدة، إن الأمين العام غوتيريش شعر بصدمة من طلب رئيس مجلس السيادة السوداني باستبدال المبعوث الأممي.

وقال البرهان في رسالة بعثها إلى غوتيريش، يوم الجمعة، إن وجود فولكر بيرتس على رأس البعثة الأممية لا يساعد بتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان ”يونيتامس".