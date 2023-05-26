“انتشار الألوان السائلة”.. تنفيذ أولى تجارب طلاب #المملكة مع #علي_القرني و #ريانة_برناوي حول الفضاء اليوم #نحو_الفضاء

قالت وزارة التعليم، إنه تبدأ اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 تنفيذ أولى تجارب الطلاب والطالبات في المملكة العلمية حول الفضاء.

وأضافت الوزارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن التجارب العلمية ينفذها أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة على الأرض، بالارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء السعوديين ريانه البرناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية.

وفي بيان قالت الوزارة إن التجارب تنفيذ داخل مراكز مجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح الارتباط بالمركبة الفضائية، ويتمكن الطلاب من مشاركة تجاربهم مع رائدي الفضاء السعوديين.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ 3 تجارب في أوقات مختلفة، وتبدأ اليوم بتجربة "انتشار الألوان السائلة" لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية.

وتجرى تجربة "الطائرات الورقية الفضائية" لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة يوم الأحد 28 مايو.

كما تجرى تجربة "أنماط انتقال الحرارة"، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، يوم الإثنين 29 مايو.