بطائرة نفاثة.. #الصين تدخل عصر صناعة الطيران التجاري (فيديو)

تدخل الصين عصر صناعة الطيران التجاري، غداً الأحد، عبر إطلاق أولى الرحلات التجارية لشركة «China Eastern Airlines»، من مطار «شنغهاي هونغكياو» الدولي إلى مطار العاصمة «بكين».

وتطلق شركة «China Eastern Airlines»، العميل الأول للطائرة النفاثة ضيقة البدن «C919» محلية الصنع، أول رحلة تجارية للطائرة، غداً الأحد.

ووفقًا لما ذكرته الشركة على موقعها وتطبيقها الإلكترونيين، ظهر أمس الجمعة، فإن الطائرة النفاثة «C919» ستقلع من خلال الرحلة رقم ««MU9191 في 10:45 صباحًا بتوقيت بكين من مطار «شنغهاي هونغكياو» الدولي، وتصل إلى مطار العاصمة «بكين» في الساعة 1:10 مساءً.