ريانة_برناوي ترد على سؤال طالب: «ماذا تأكلون في الفضاء؟» (فيديو) #عاجل #نحو_الفضاء

«ماذا يأكل رواد الفضاء داخل محطة الفضاء الدولية؟».. سؤال توجه به الطالب في الصف السادس الابتدائي عبدالله أبو ظهير، من إدارة التعليم في تبوك، إلى رائدي الفضاء السعوديين: علي القرني وريانة برناوي.

وردت «ريانة» على سؤال الطالب بعرض مجموعة من الأكلات المعبأة الموجودة لديهم في محطة الفضاء الدولية، ثم استعرضت طريقة التعامل معها وتجهيزها بالشكل الأمثل.

وقالت رائدة الفضاء السعودية مخاطبة الطالب: «جبتلك هنا نماذج للأكل الذي نأكله في الفضاء، والذي نحضره معنا من الأرض ويكون مجمداً».

وأضافت: «لدينا في محطة الفضاء الدولية جهاز معين، نضع فيه الطعام والماء، ليصبح جاهزاً للأكل بعد 5 أو 10 دقائق على أقصى تقدير»، مشيرة إلى أنه «لدنيا أنواع كثيرة من الأكل التي نأكلها هنا في الفضاء».

وبدأ رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي قبل قليل، تنفيذ أولى التجارب العلمية حول الفضاء، مع عدد من الطلاب والطالبات في المملكة.

ودارت التجربة الأولى التي تم تنفيذها بالارتباط اللحظي بين الطلاب ورائدي الفضاء السعوديين عبر خاصية «البث المباشر»، حول «انتشار الألوان السائلة»، وذلك لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية.

وظهرت «ريانة برناوي» في البث المباشر وهي تشرح للطلاب من داخل محطة الفضاء الدولية، بينما كان الطلاب منهمكون في تنفيذ التجربة، وذلك داخل مراكز مجهزة بتقنيات حديثة، تتيح الارتباط بالمركبة الفضائية، وتمكين الطلاب من مشاركة تجاربهم مع رائدي الفضاء السعوديين.

وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم، ينفذ أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة على الأرض، 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، بمشاركة ريانة برناوي وعلي القرني، بدأت بتجربة «انتشار الألوان السائلة»، لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، اليوم، ثم تجربة «الطائرات الورقية الفضائية»، غداً الأحد، لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، وصولاً إلى تجربة «أنماط انتقال الحرارة»، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، بعد غد الإثنين.