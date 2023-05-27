إحباط تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وأكثر من ربع طن #قات في #منفذ_الوديعة و#جازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان على مواطن، لتهريبه 140 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

أيضاً قبضت مكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية، في منفذ «الوديعة» بمحافظة شرورة، لتهريبه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال برقم «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» في بقية مناطق المملكة، بجانب رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات «995»، وعبر البريد الإلكتروني «[email protected]»، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.