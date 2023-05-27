حتى العاشرة مساءً.. #الدفاع_المدني يحذر من #عواصف_رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على #عسير و #جازان

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني إلى تحذير المركز الوطني للأرصاد من استمرار عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، على منطقتي عسير وجازان، حتى العاشرة من مساء اليوم السبت.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير حتى العاشرة مساء اليوم، تشمل كل من: «أبها- أحد رفيدة- الحرجة- الربوعة- خميس مشيط- سراة عبيده- ظهران الجنوب».

كما يتوقع المركز الوطني للأرصاد حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة جازان حتى العاشرة مساء اليوم، تشمل كل من: «الحرث- الدائر- الريث-العارضة- العيدابي- الفطيحة- فيفا- هروب».

وشدد الدفاع المدني على ضروة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود أثناء هطول الأمطار.