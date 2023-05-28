واقعة ولا أغرب.. مسؤول في #الهند يأمر بتجفيف سد من المياه لاستعادة هاتفه الشخصي #عاجل

في واقعة ولا أغرب ، أمر مسؤول حكومي في الهند بإفراغ سد من المياه حتى يتمكن من استعادة هاتفه.

وفي التفاصيل، أمر "راجيش فيشواس" بإفراغ إحدى السدود من المياه بعدما سقط هاتفه من نوع "سامسونج" بسد خركتا في ولاية تشهاتيسغاره وسط البلاد أثناء التقاط صورة سيلفي، على اعتبار أن هاتفه يحتوي على بيانات حكومية حساسة يجب استرجاعها.

وبعد أن استغرق الأمر 3 أيام لإفراغ السد من المياه المخزنة داخله، وجد فيشواس، الذي يعمل في مفتشية الغذاء، أن هاتفه معطل ولا يمكن أن يعمل مجدداً بعد أن غمرته المياه لمدة طويلة.

وفي أعقاب ذلك، أوقفت السلطات فيشواس عن العمل، بعد اتهامه بإساءة استخدام منصبه.