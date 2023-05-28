ريانة_برناوي ترد على سؤال طالب: «كيف تنامون في الفضاء رغم انعدام الجاذبية؟» (فيديو) #نحو_الفضاء

سأل الطالب عبد الله الرويس رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي: «كيف ينامون رواد الفضاء من غير ما يطيرون، في ظل انعدام الجاذبية بالغلاف الجوي؟».

وردت ريانة برناوي: «النوم في الفضاء مختلف جداً عن النوم في الأرض، النوم في الفضاء يتطلب أن نربط نفسنا بكيس من مادة معينة حتى لا نطير». وأضافت: «لازم نربط هذا الكيس على جدران المحطة، وهناك جزء نخبئ فيه رأسنا حتى لا نتحرك ونحن نائمين».

جاء ذلك في إطار التجربة العلمية الثانية التي أجراها رائدا الفضاء السعوديين مع عدد من طلاب المملكة، عن «الطائرات الورقية»، لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة.

وينفذ أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة على الأرض، 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، بمشاركة ريانة برناوي وعلي القرني، بدأت بتجربة «انتشار الألوان السائلة» لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، أمس، ثم تجربة «الطائرات الورقية الفضائية»، اليوم الأحد، لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، وصولاً إلى تجربة «أنماط انتقال الحرارة»، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، غداً الإثنين.