قاريء قرآن مصري يرقص ويغني لـ«أم كلثوم» في حفل زفاف.. ويرفض الاعتذار: «لم أخطئ» (فيديو) #عاجل

أثار الشيخ ممدوح عامر، الذي يعد أحد أشهر قارئي القرآن الكريم في مصر حالياً، حالة كبيرة من الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية.

وانتشر مقطع فيديو للشيخ ممدوح عامر، وهو يرقص في حفل زفاف، ويغني مقطعاً من أغنية أم كلثوم الشهيرة «دارت الأيام».

وانتابت البعض حالة غضب كبيرة من الفيديو، على اعتبار أن الرقص والغناء لا يليق بمقام قارئ القرآن، لكن محبين للشيخ دافعوا عنه، مشيرين إلى أن هذا المقطع من حفل زفاف شقيقه، وبالتالي من حقه الاحتفال بالطريقة التي يراها.

وفي تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أكد «عامر» صحة الفيديو، ورفض الاعتذار عنه، معتبراً أنه لم يخطيء، فجل ما حدث أنه كان «على طبيعته» في حفل زفاف شقيقه، خاصة أنه أول فرحة للأسرة وله بعد وفاة والده.

فيما أعلنت نقابة مقرئي القرآن الكريم في مصر إحالة «عامر» إلى التحقيق، معتبرة ما ظهر عليه لا يليق بمقام قارئ القرآن الكريم.