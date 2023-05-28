الاتحاد_البرازيلي يفاوض #أنشيلوتي لتدريب السامبا

كشفت بعض التقارير الصحفية عن دخول الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، لتولى تدريب منتخب السامبا خلال الفترة المقبلة

وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن رئيس الاتحاد البرازيلي سيحاول للمرة الأخيرة مع كارلو أنشيلوتي لإقناعه بمهمة تدريب منتخب بلاده.

وأعلن أنشيلوتي، رغم الموسم المخيب للآمال مع ريال مدريد، استمراره فى الإدارة الفنية للفريق الملكي الموسم المقبل، خاصة أن عقده ينتهي فى صيف 2024.

ويعمل رئيس الاتحاد البرازيلي بكل الحرص على انتظار قرار أنشيلوتي النهائي، قبل شهر يونيو المقبل، والذى سيكون فيه موعد الإعلان عن اسم المدرب الجديد للسيليساو.