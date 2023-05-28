إزالة تعديات على قرابة مليون متر مربع في #القصيم (صور)

أزالت إمارة منطقة القصيم، ممثلة باللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات ولجان التعديات في المنطقة، تعديات على أراضٍ بلغت مساحتها 963.430 متراً مربعاً، خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023م ، بمتابعة وإشراف مباشر من أمير المنطقة.

وذكرت إمارة القصيم أن ذلك يأتي بناء على توجيهات أمير منطقة القصيم، التي تشدد على عدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان، وتطبيق العقوبات النظامية.

وأضافت أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب إجراءات قواعد هيئة عقارات الدولة، وتطبيق العقوبات بحق المتعدين، منوهة بضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.