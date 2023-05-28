بقيمة 777 مليون ريال.. #الخريف يدشن مشروع الخرائط الجيولوجية لمنطقة الدرع العربي

دشن بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أعمال مشروع الخرائط الجيولوجية التفصيلية للدرع العربي.

ويعد مشروع الخرائط الجيولوجية، أحد مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية بقيمة تصل إلى 777 مليون ريال.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن مشروع الخرائط الجيولوجية يُعد أكبر مبادرات الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين من حيث طبيعة الأعمال وحجم المخرجات ومساحة التغطية ويشكل جوهر البرنامج العامّ للمسح الجيولوجي، الذي يعد عنصرًا مهمًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من قطاع التعدين، وخطوة أولى نحو ما نسعى إليه، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة السعودية.

وأكد نائب وزير الموارد الطبيعية للجيولوجيا، أن المشروع سيصبح جسرًا جديدًا بين العلاقات السعودية الصينية، ويعزز التقدم العلمي في علوم وتكنولوجيا الأرض.

ويهدف مشروع الخرائط الجيولوجية التفصيلية للدرع العربي، إلى إنتاج 271 تقريرًا وخريطة جيولوجية تفصيلية للدرع العربي بمقياس رسم 1:100,000، بالإضافة إلى تزويد قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية (NGD) بالبيانات الجيولوجية التفصيلية الرقمية للدرع العربي لتعزيز فهم أصل ونشأة الرواسب المعدنية، وكذلك تحديد واستكشاف مكامن معدنية جديدة من أجل جذب الاستثمارات في قطاع التعدين.