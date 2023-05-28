ليستر_سيتي يهبط رسميًا إلى #تشامبيونشيب.. و #نيوكاسل يتعادل مع #تشيلسي

هبط فريق ليستر سيتي لبطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي رغم فوزه على وست هام يونايتد بنتيجة 2-0 اليوم الأحد.

وجاء هدفا ليستر عن طريق هارفي بارنيس في الدقيقة 34 وووت فايس في الدقيقة 62.

ورغم الفوز إلا أن ليستر سيتي لم ينجح في تفادي الهبوط بعد أن جمع 34 نقطة وتواجد في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وما أكد هبوط فريق ليستر هو فوز إيفرتون بنتيجة 1-0، على بورنموث في اللقاء الذي أقيم على ملعب جوديسون بارك.

حيث جمع فريق إيفرتون بهذه النتيجة 36 نقطة، وهرب من منطقة الهبوط بأعجوبة، في حين تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 39 في المركز الـ15.

وعلى ملعب فيلا بارك، حقق فريق أستون فيلا الفوز أمام برايتون بنتيجة 2-1، وسجل ثنائية أصحاب الأرض دوجلاس لويز في الدقيقة الثامنة، وأولي واتكينز في الدقيقة 26.

كما انتصر فريق أرسنال على وولفرهامبتون بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي استضافه ملعب الاتحاد، وأحرز خماسية "الجانرز" تشاكا في الدقيقة 11 و14، ساكا في الدقيقة 27 جيسوس في الدقيقة 58 وجاكوب كيويور في الدقيقة 78.

أما فريق مانشستر سيتي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز فتلقى هزيمة بهدف دون رد، من برينتفورد، بهدف أحرزه إيثان بينوك في الدقيقة 85.

أما تشيلسي فواصل نتائجه السلبية على ملعبه، حيث تعادل مع نيوكاسل يونايتد بهدف لمثله.

وبادر الضيوف بالتسجيل عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة التاسعة، ليتعادل فريق تشيلسي عن طريق كيران تريبير بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 27.

وأخيرًا فريق مانشستر يونايتد الذي نجح في تحقيق الفوز على فولهام بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافورد.

أحرز كيني تيتي الهدف الوحيد لفولهام في الدقيقة 19، وبعدها بـ20 دقيقة نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التعادل عن طريق جيدون سانشو، وضاعف الشياطين الحمر النتيجة عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 55.