الجوازات تطلق ختمًا خاصا تحت مسمى #السعودية_نحو_الفضاء

أطلقت المديرية العامة للجوازات، ختما خاصا تحت مسمى “السعودية نحو الفضاء” بالتزامن مع انطلاق المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين في محطة الفضاء الدولية.

وقالت الجوازات في بيان، إن وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، أطلقت الختم الخاص، والذي يتاح للمسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد أطلقت حملة "السعودية نحو الفضاء" والتي شهدت انطلاق رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية لتعزيز مكانة المملكة في مجال الفضاء على الساحة العالمية.