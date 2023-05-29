مثال يحتذى به في التضحية.. وفاة العميد” #سالم_السهلي” أثناء إنقاذه ابنه الصغير من الغرق #عاجل

لقي العميد "سالم بن مسلم آل عبيد السهلي" حتفه غرقاً داخل عمق البحر، بعد أن حاول إنقاذ ابنه الصغير حين ممارسته السباحة على شاطئ نصف القمر شرق المملكة.

وعقب إعلان نبأ الوفاة، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الحادثة التي تعبر عن التضحية، والقيام بدور الأب لحماية ابنه من الغرق.

وقد توالت الدعوات للفقيد بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن الفقيد كان محبباً للجميع، متسماً بالصفات الطيبة والمميزة، وترك خلفة عيونا دامعة وقلوباً مفجوعة.

وتم الصلاة على العميد سالم السهلي في‎ محافظة المجمعة بالجامع الكبير، والعزاء بمنزل المرحوم بحي الجامعيين - شارع التويجري.