روسيا.. وضع السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام في قائمة المطلوبين

ذكرت وكالة تاس للأنباء، اليوم الاثنين، أن وزارة الداخلية الروسية وضعت السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام على قائمة المطلوبين.

واستنكر "جراهام" أمس الأحد انتقادات روسيا لدعمه أوكرانيا، قائلا إنه أشاد ببساطة بروح المقاومة التي يتمتع بها الأوكرانيون في مواجهة "الغزو الروسي" بمساعدة واشنطن.

وبحسب الإعلام الروسي، فقد أوعز رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، بفتح قضية جنائية بشأن التصريحات المعادية للروس، التي أدلى بها السيناتور الأميركي في كييف.

وذكر الإعلام الروسي أن غراهام، وصف خلال لقاء مع فلاديمير زيلينسكي، مقتل الروس بأنه "أنجح" استثمار للمال من قبل السلطات الأميركية كجزء من تقديم المساعدة لأوكرانيا.