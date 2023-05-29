وزير_المالية: #تخفيضات_ضريبية لمدة 20 عاماً لمستثمري #المناطق_الاقتصادية في #السعودية #عاجل

أعلن وزير المالية، محمد الجدعان، توفير حوافز ضريبية متنوعة لمدة 20 عاماً لمستثمري المناطق الاقتصادية في السعودية.

وقال «الجدعان» خلال كلمته في إحدى جلسات منتدى «الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية»: «سنقدم تخفيضات ضريبة لمدة 20 عاماً، حتى يستطيع المستثمرون التخطيط للمدى الطويل».

وأضاف: «سنوفر كذلك إعفاءات دائمة من ضريبة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل، وإعفاء دائماً من ضريبة القيمة المضافة للمعاملات بين الشركات في المنطقة الاقتصادية وبين الشركات في مختلف المناطق الاقتصادية».

ووعد كذلك بتوفير «حوافر لاستقطاب الكفاءات»، وإقرار «إعفاءات من مختلف الرسوم المتعلقة بجلب الكفاءات».

كما شدد على أن «برنامج المناطق الاقتصادية الخاصة» يمثل مشروعاً مهماً للتحول الاقتصادي في المملكة، لافتاً إلى أن أهدافه وعملياته تتوافق بشكل كامل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.