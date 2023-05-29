لوجه الله.. تكريم خاص للمتنازل عن قاتل ابنه في المنطقة الشرقية (فيديو)

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه، اليوم، عبود بن بروك الراشدي وأبنائه، الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.

وثّمن أمير الشرقية تنازل ورثة القتيل -رحمه الله - لوجه الله تعالى، سائلاً الله أن يثيبهم ويكتب لهم الأجر على عتق رقبة الجاني لوجه الله، مشيراً إلى أن «ديننا الحنيف شدد على التراحم والعفو والإصلاح بين الناس».

وأضاف: «بلادنا منذ أن أُسست وهي تكفل الحقوق وتحكم بشريعة الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحب الحق سلطان في حقه، والعفو من شيم الكرام وأجره عظيم في الدنيا والآخرة».

وتنازل ورثة المتوفى عن حقهم الخاص وعتقوا رقبة الجاني، رغبة في العفو واستجابة لجهود لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة الشرقية، والتي سعت في الصلح حتى تم العفو.

من جهته، أعرب «الراشدي» عن شكره لأمير الشرقية على استقباله، منوهًا بقيادة البلاد وحثها على العفو والتسامح، طلبًا لما عند الله من أجر عظيم.