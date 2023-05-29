سقوط جريحين بسبب #صرصار في مقهى وسط #تل_أبيب (صور)

كشفت صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل» العبرية عن واقعة فريدة من نوعها، شهدها أحد مقاهي «تل أبيب»، أمس الأول السبت، بعدما تسبب «صرصار» في حالة من الفوضى والهلع داخل المقهى، ما أدى إلى سقوط جرحى.

وذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، أن صرخات امرأة مرتعبة داخل مقهى «ديزنغوف» وسط تل أبيب، أثارت الفوضى والذعر على نطاق واسع في المكان، فبدأ الموجودون الفرار في كل الاتجاهات خوفا من «هجوم».

وسارعت وحدات الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث، وتم تمشيط المقهى، وتبين أن سبب الصراخ هو مشاهدة السيدة لـ«صرصار» تحت إحدى طاولات المقهى ما أثار فزعها.

ومع صراخ السيدة اعتقد رواد المقهى أن هناك «خطراً أمنياً» وبدأوا في التدافع، ما تسبب في إصابة شخصين بجروح طفيفة، جراء تحطم الزجاج أثناء محاولتهما الفرار من المكان.