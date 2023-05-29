أمير #تبوك يوجه بتشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بمزارع #بئر_بن_هرماس

وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بالمزارع الواقعة بالقرب من مركز بئر بن هرماس جراء نزول البرد المصاحب لأمطار الخير والبركة التي شهدها عدد من محافظات ومراكز المنطقة والرفع بتقرير عاجل.

وتابع أمير منطقة تبوك الحالة المطرية التي شهدها عدد من محافظات ومراكز المنطقة، واطمأن على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص.

وحث الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.