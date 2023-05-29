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أمير #تبوك يوجه بتشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بمزارع #بئر_بن_هرماس

متابعات - الوئام
29 مايو 2023 · < 1 minute

وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بالمزارع الواقعة بالقرب من مركز بئر بن هرماس جراء نزول البرد المصاحب لأمطار الخير والبركة التي شهدها عدد من محافظات ومراكز المنطقة والرفع بتقرير عاجل.

 

وتابع أمير منطقة تبوك الحالة المطرية التي شهدها عدد من محافظات ومراكز المنطقة، واطمأن على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص.

 

وحث الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.