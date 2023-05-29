وزير الداخلية اللبناني: عقاب خاطفي المواطن السعودي سيكون قاسيا #عاجل

اختطف مواطن سعودي أثناء وجوده على طريق مطار بيروت في لبنان، وعلق وزير الداخلية اللبناني على الحادثة، مؤكدا أن عقاب خاطفي المواطن السعودي سيكون قاسيا.

وقال وزير الداخلية اللبناني في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير السعودي لدى لبنان".

وأضاف: "دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا".