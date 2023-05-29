نائب #وزير_الثقافة: سعيد بالمخرجات الطموحة والقدرات المميزة لـ #مسابقة_المهارات_الثقافية

شارك نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، نيابةً عن وزير الثقافة في الحفل الختامي لمسابقة المهارات الثقافية.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نيابةً عن وزير الثقافة تشرفت بحضور الحفل الختامي لمسابقة المهارات الثقافية الزاخرة بالطاقات الشابة المبدعة التي نثق بحضورها الواعد في القطاع الثقافي".

وأضاف حامد بن محمد فايز: "فخور بما قدّم طلابنا وطالباتنا من إبداع في جميع المسارات، وسعيد بالمخرجات الطموحة والقدرات المميزة التي كشفت عنها مسابقة المهارات الثقافية في محطاتها المختلفة".

ونظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التعليم، أمس الأحد، الحفل الختامي للمسابقة بجامعة الملك عبدالعزيز.

وتم تكريم الفائزين من طلبة التعليم العام في مسابقة المهارات الثقافية ضمن 6 مسارات، هي (الأدب - الأفلام - المسرح - الموسيقى - الفنون البصرية - التراث).