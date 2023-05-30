تحذير من “#الأرصاد” لسكان #مكة_المكرمة : عواصف رعدية وامطار غزيرة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرا لسكان مكة المكرمة بشأن هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بمنصة" تويتر"، أن الحالة الجوية تشمل كلا من ( أضم – ميسان) ، وستكون التأثيرات المصاحبة هي نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد و سيول مع انعدام الرؤية.

وأكد أن الحالة الجوية سوف تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وبيّن المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله- تعالى حتى الساعة العاشرة مساءً.