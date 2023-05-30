سفير #المملكة: صحة المواطن السعودي مطمئنة.. ونشكر #لبنان على سرعة الاستجابة

طمأن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، ذوي وأصدقاء المواطن السعودي "مشاري المطيري"، الذي تم تحريره اليوم، بأنه خضع لفحوصات طبية، والتي أكدت أن صحته بخير، موضحًا أنه في طريقه إلى مقر السفارة.

وثمن السفير، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية اللبناني، الجهود التي بذلتها كل القيادات اللبنانية، متقدمًا بالشكر والتقدير لقيادة الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات، ووزير الداخلية.

وأشار إلى تنفيذ عملية تحرير المواطن بكل احترافية وسرعة، مسجلًا تقدير المملكة للجهود اللبنانية.