الشورى يطالب #الطيران بتطوير حزمة تخفيضات إضافية على رسوم الشحن والوقود وأسعار التذاكر

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بإعادة تطوير حزمة تخفيضات إضافية على الرسوم والأجور التي تفرضها خاصة على الشحن والوقود وأسعار التذاكر، بما يضمن التنافسية مع المطارات العالمية والإقليمية.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الـ35 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدت اليوم برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1443/ 1444هـ، بعد طرح للنقاش في جلسة سابقة.

ودعا المجلس في قراره إلى إلزام الناقلين الجويين المتعهدين بتسيير رحلات الركاب للجهات التي تم عقد اتفاقيات نقل في المجال الجوي معها، بسرعة تفعيلها وتحديد جدول زمني بذلك.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بتمكين الحاصلين على بطاقة تخفيض أجور إركاب ذوي الإعاقة بنسبة 50% من استخدامها على جميع فئات الحجز لدرجات الاركاب، وعدم اقتصارها على فئات الحجز الأعلى لكل درجة.

وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة العمل على معالجة أسباب شكاوى المسافرين على الناقلين الجويين، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى اللجنة أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ، والدكتور فهد الطياش، والدكتور ياسر حافظ، وقد تبنت اللجنة مضمونها.

ودعا مجلس الشورى في قراره الهيئة إلى تطوير الخدمات المساندة للمسافرين في جميع المطارات الداخلية، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى اللجنة أعضاء المجلس الدكتورة عائشة عريشي، والدكتور فهد التخيفي، وتبنت اللجنة مضمونها.