البنك_المركزي_السعودي يصرح لشركتين لممارسة نشاط الدفع الآجل

وافق البنك المركزي السعودي، على التصريح لشركتين لممارسة نشاط الدفع الآجل في المملكة.

وقال البنك إن الإعلان جاء استنادا إلى نظام البنك المركزي السعودي، ونظام مراقبة شركات التمويل، ويهدف التصريح لشركتي سبوتيي العربية لتقنية المعلومات، ومدفوع المحدودة، إلى تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.

ويسعى البنك المركزي بشكل مستمر إلى دعم قطاع التمويل والتقنية المالية ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وقال البنك إن هذه الخطوة تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التقنية المالية، بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية.