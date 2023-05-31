طقس الأربعاء.. “#الأرصاد”: #أمطار رعدية تؤدي إلى جريان #السيول وزخات من #البرد على عدة مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأكد أن الحالة الجوية تشمل ، أجزاء من مناطق نجران ،جازان ،عسير، الباحة ومكة المكرمة .

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.