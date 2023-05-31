شاهد.. شقيق وعم #رائد_الفضاء “#علي_القرني” يسجدان شكراً لله عقب عودته إلى الأرض #نحو_الفضاء

نشرت قناة "الإخبارية" توثق لحظة فرحة شقيق وعم رائد الفضاء "على القرني" عقب عودته إلى الأرض، بعد قضاء 10 أيام في الفضاء بمحطة الفضاء الدولية.

وعقب وصول "القرني" إلى الأرض سجد كلا من شقيقه وعمه شكرا لله على عودته من الفضاء، عبر مركبة الفضاء "دراجون".

على جانب آخر، رفع محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء، الدكتور محمد بن سعود التميمي، أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء - حفظهما الله -، على اكتمال المهمة العلمية للمملكة في محطة الفضاء الدولية (ISS) عقب نجاح هبوط مركبة رواد الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني ووصولها بسلام إلى الأرض، وتسجيلهما إنجازا وطنيا للمملكة في قطاع الفضاء.

وأشاد بالدعم السخي والتمكين الذي حظي به قطاع الفضاء من القيادة الرشيدة - أيّدها الله -، الأمر الذي مكّن المملكة من تحقيق قفزات نوعية في وقت قياسي في مجال الفضاء.

وأبان أن هذه الرحلة العلمية والتي تضمنت إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، بينها ثلاث تجارب توعوية تعليمية، أسهمت في رفع طموحات الشباب السعودي وتوجهه نحو الفضاء، بعد أن سجلت ريانة برناوي اسمها كأول امرأة سعودية وعربية مسلمة تصل إلى محطة الفضاء الدولية، كما أصبحت المملكة من الدول القليلة في العالم التي تجمع رائدي فضاء من الجنسية نفسها على متن محطة الفضاء الدولية في التوقيت ذاته.