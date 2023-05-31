اليوم.. “#التعليم” تتلقى طلبات التقديم في #حركة_النقل_ الداخلي للمعلمين والمعلمات #عاجل

أعلنت وزارة التعليم عن بدء التسجيل في حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات اليوم الأربعاء الموافق 11 ذي القعدة ولمدة 5 أيام، على أن ينتهي التسجل في 16 ذي القعدة الجاري.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتائج الحركة خلال الفترة من التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، وحتى يوم الرابع من شهر ذي الحجة القادم.

ومنحت الوزارة مهلة ثلاثة أيام للاعتراض على نتائج الحركة منذ إعلانها إلكترونيًا، على أن يبدأ تطبيق حركتي النقل الخارجي والداخلي في بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.

وفيما يلي كيفية التسجيل فى حركة النقل الداخلي للمعلمين: