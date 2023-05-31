احذفه من هاتفك فورا.. الكشف عن #تطبيق شهير يتجسس على بيانات المستخدمين

حذر خبراء في الأمن السيبراني من أحد التطبيقات المستخدم بكثرة على هواتف أندرويد والذي يهدد بانتهاك الخصوصية للمستخدمين.

ونصح الخبراء بحذف تطبيق "iRecorder" المستخدم لتسجيل الشاشة بسبب ما وصفوه "سرقة ماهرة للملفات والصور".، مؤكدين أن التطبيق يستخدم ميكروفون الهاتف كل 15 دقيقة، لأهداف غير معروفة.

وقال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي: "من المثير للاهتمام أن التطبيق اجتاز الاختبارات الأولية للوصول إلى متجر غوغل بلي، لكن التحديث هو الذي حمل النشاط الضار".

وعلى الرغم من إزالة التطبيق من "جوجل بلاي" إلا أن ينصح بإزالة تثبيته من الهاتف نهائيا.