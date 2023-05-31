استشاري #قلب يكشف عن خطأ شائع يرتكبه الكثيرين قبل إجراء #التحاليل_الطبية

كشف استشاري القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر عن خطأ شائع يرتكبه الكثيرين قبل إجراء التحاليل الطبية.

وأوضح في تغريدة على "تويتر"، أن التصرف الخاطئ ، هو أنه قبل التحاليل ب ٣ أيام يتم وقف العلاج ، من أجل أن تكون نتيجة التحاليل مضبوطة.

وأكد "النمر" أن الصحيح عدم التوقف عن تناول الأدوية ، قبل التحاليل.

على جانب آخر، أكد "النمر"، أن «جميع أدوية الكوليسترول ترفع المعدل التراكمي للسكر».

وقال إن «جميع أدوية الكوليسترول - الستاتين ترفع المعدل التراكمي للسكر قليلاً وأشدها في ذلك atorva ولكن تظل فائدتها أكبر بكثير من أعراضها الجانبية المحتملة".