ميدفيديف: #بريطانيا في حالة حرب مع #روسيا.. ويهدد باتخاذ هذا الإجراء

فتح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، النار على بريطانيا بعدما تردد بشأن تزويد أوكرانيا بمقاتلات متطورة هي "إف 16"، وتدريب طيارين أوكرانيين عليها.

وأكد أن لندن تخوض حربًا غير معلنة ضد موسكو، وهو ما يعني أنَّ أيَّ شخصية بريطانية يمكن اعتبارها هدفًا عسكريًا مشروعًا.

وأضاف ميدفيديف عبر موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، اليوم، أن بريطانيا العظمى تعمل كحليف لأوكرانيا، حيث تزودها بالمساعدة العسكرية على شكل معدات ومتخصصين، ما يعد ذلك حربًا غير معلنة ضد بلادنا، وهو ما يمكن اعتباره أن مسؤوليها سواء عسكريين أم مدنيين، هدفًا عسكريًا مشروعًا.

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، يجب على المسؤولين الأغبياء في بريطانيا، العدو الأبدي لنا، أن يتذكروا أنه بموجب القانون الدولي، الذي يحكم سير الأعمال القتالية في الظروف الحديثة، أنه يمكن أخذ موقفهم بالحسبان في حالة الحرب.