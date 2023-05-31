سيول: زعيم #كوريا_الشمالية يعاني اضطرابات بسبب الكحول والنيكوتين

قالت الاستخبارات الكورية الجنوبية: إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يعاني من اضطراب في النوم، لاحتمالية تزايد سوء اعتماده على الكحول والنيكوتين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وكالة الاستخبارات الوطنية، أن السلطات الكورية الشمالية تجمع" بقوة" معلومات طبية من الخارج من أجل مسؤوليين بارزين يعانون من الأرق.

وقال يوو سانج بوم النائب عن حزب سلطة الشعب الحاكم، والسكرتير التنفيذي للجنة الاستخبارات البرلمانية: إن كوريا الشمالية استوردت مؤخرا كمية كبيرة من السجائر الأجنبية، بالإضافة إلى وجبات خفيفة يتم تقديمها عادة مع المشروبات الكحولية.