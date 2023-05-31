الطاقة_الدولية: مخزون #إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ23 مرة الحد المسموح به في اتفاق 2015

أكد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران سمحت للوكالة بتركيب أجهزة مراقبة بموقعين معلنين للتخصيب، مشيرة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بـ23 مرة الحد المسموح به في اتفاق 2015.

وكشفت الوكالة عن زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بمقدار 983.7 كغ، موضحة أن إيران تواصل انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية.

وتابعت "الوكالة الذرية"، أن إيران قدمت تفسيرا لوجود جزيئات يورانيوم في واحد من 3 مواقع وليس لدى الوكالة أسئلة أخرى.

وواصلت الطاقة الذرية: "لا أسئلة معلقة بشأن جزيئات اليورانيوم المخصبة بنسبة تصل إلى 83.7 في المئة في موقع فوردو".