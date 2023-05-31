ارتفاع أسعار #الغاز في التعاملات الأوروبية.. أعلى معدل منذ مارس

سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعا كبيرا في التعاملات الأوروبية اليوم الأربعاء بأعلى معدل منذ مارس الماضي، مع توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في منشأة هايمرفيست التابعة لشركة إيكوينور بالنرويج لإصلاح تسريب فيها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة النرويجية القول إن حجم التسريب في جزيرة ميلكويا. ولم تكشف شركة إيكوينور التي أخلت جزءا من المنشأة عن الفترة الزمنية اللازمة لإصلاح العطل واستئناف التشغيل.

وارتفع سعر الغاز في وقت سابق من تعاملات اليوم بنسبة 13% حيث أظهر المتعاملون قدرا من التوتر بشأن التوقفات الحالية غير المخططة للإنتاج في بعض المنشآت، رغم التوازن المريح بين العرض والطلب على المدى الأطول.