الركود يتصاعد في #أوروبا.. شركات كبرى تتخلف عن “سداد ديونها”

توقع خبراء اقتصاديون، تخلف شركات أوروبية وأمريكية عن سداد مديونتها جراء تعثر هذه الشركات تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإقراض بسبب إجراءات البنوك المركزية لترويض التضخم.

خبراء مصرف "دويتشه بنك الألماني"، أكدوا أنه من الممكن أن تصل حالات الإعسار إلى ذروتها بواقع 9% من الشركات الأمريكية ذات العائدات المرتفعة و5.8% في ديون المضاربة الأوروبية بحلول الربع الرابع من العام 2024.

وأضاف محللون:" تشير مؤشرات الدورة الموثوقة لدينا إلى أن موجة التخلف عن السداد وشيكة في ظل خسائر الائتمان التي ستواصل الارتفاع بشكل مستمر خلال عام 2023، قبل أن ترتفع بشكل أكثر حدة في عام 2024 عندما تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود".